Fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo; leitura rápida

Ataque a tiros mata 2 pessoas em assentamento do MST, Brasil condena prisões de opositores de Maduro e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (12).

Política

Ataque a tiros em assentamento do MST mata 2 e fere 6 em SP. Pessoas armadas entraram no local atirando, segundo movimento; ministro do governo Lula chama crime de bárbaro.

Venezuela

Brasil condena prisões e ameaças a opositores um dia após posse de Maduro. Itamaraty emite nota em que volta a exortar regime da Venezuela a buscar diálogo e respeitar direitos humanos.

Todas

Resolução sobre aborto legal em crianças e adolescentes cria racha entre entidades civis e governo Lula. Atuação para derrotar documento alinhou involuntariamente petistas e Damares Alves.

Acidente

Caixas-pretas pararam de gravar em acidente aéreo que matou 179 na Coreia do Sul. Registros dos dispositivos seriam fundamentais para esclarecer causas da tragédia; investigadores seguem apuração.

Mundo

Milhares protestam, mas não impedem aclamação de extremista na Alemanha. Alice Weidel usa eufemismo para prometer deportação em massa de imigrantes e alcança nomeação do partido.

Cotidiano

Em ato no Rio, entidades pedem tombamento de prédio em que funcionou o DOI-Codi. Objetivo dos organizadores é que no local seja aberto um centro de memória contra os regimes de exceção.

Cotidiano

Atleta olímpico de kitesurf, Bruno Lobo resgata adolescente em alto-mar.

Celebridades

Gisele Bündchen pede doações às vítimas de incêndios na Califórnia.

Tênis

Djokovic acredita que foi ‘envenenado’ antes de deportação da Austrália em 2022.

*folhapress