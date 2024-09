Saiba os fatos marcantes deste sábado no ParaibaOnline

Veja as notícias mais lidas neste sábado no noticiário do ParaibaOnline

Aproveite e compartilhe com familiares e amigos notícias com procedência.

Aparte: apostas online; a nova e bilionária epidemia

Esposa de Cícero Lucena é presa pela Polícia Federal

Botafogo-PB toma virada do Volta Redonda e sepulta sonho do acesso

STF anula condenações de um dos principais delatores da Lava Jato

Cantor Gusttavo Lima é ovacionado no retorno aos shows depois de pedido de prisão

Botafogo empata com o Grêmio e encurta diferença na liderança

CBF divulga datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

Energias renováveis: crescimento desordenado e impasse bilionário

Estudo da CNC: bets causam prejuízo bilionário ao comércio

A fé é um caminho!

Cicero Lucena divulga nota e considera “política” a prisão de sua esposa

Além de Lauremilia Lucena, PF prende a sua secretária particular

´Mania de Você´: resumo dos próximos capítulos da novela

Medidas para conter bets são avaliadas pelo governo federal

Lauremília Lucena e secretária são reconduzidas ao presídio

Folha de São Paulo repercute prisão da 1ª dama de João Pessoa

Partido vai ao Supremo por bloqueio imediato de sites de apostas

Ministro cobra multa milionária para liberar retorno de X no Brasil

Podcast: entenda a diferença entre produtos orgânicos e agroecológicos

Leia também:

Leitura rápida: notícias em destaque pelo Brasil neste sábado

Confira os destaques desta sexta-feira no noticiário do ParaibaOnline