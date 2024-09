Lauremília Lucena e secretária são reconduzidas ao presídio

A primeira-dama do município de João Pessoa, Lauremília Lucena e sua secretária particular, Tereza Barbosa, foram reconduzidas ao presídio feminino Júlia Maranhão, localizado no bairro de Jaguaribe, após serem ouvidas em audiência de custódia.

As duas foram presas na manhã deste sábado (28) pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Território Livre denominada agora de “Sementem”, que está investigando pessoas envolvidas no aliciamento violento de eleitores e ligações com facções criminosas que comandam comunidades em João Pessoa.

A primeira-dama é suspeita de arranjar cargos na Prefeitura Municipal como forma de cooptar votos para a reeleição do marido, o prefeito Cícero Lucena (PP).

As nomeações também favoreciam a troca com líderes de facções, do trânsito livre nas comunidades para fazer campanha eleitoral.

Nessa fase da operação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, sendo estes da primeira-dama e da sua secretária, que tem cargo comissionado na Prefeitura de João Pessoa.

Conforme informações da Polícia, as diligências de hoje são frutos da análise do material arrecadado nas duas fases anteriores da Operação Policial, em uma das quais a vereadora Raíssa Lacerda (PSB) também foi presa.

A Sementem visa complementar as provas de materialidade, autoria e circunstância dos crimes investigados.