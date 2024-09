Aparte: apostas online; a nova e bilionária epidemia

Foi por intermédio de uma instituição financeira oficial, o Banco Central do Brasil, que o país se deparou com um diagnóstico, ao mesmo tempo impensável e grave: o universo das apostas online invadiu um reduto no qual a luta já desigual pela sobrevivência parecia impenetrável, dadas as próprias limitações materiais.

Apenas em agosto último, mais de 5 milhões de beneficiários do programa (de renda mínima) Bolsa Família arriscaram nas apostas online – apenas com o uso do Pix – cerca de 3 bilhões de reais.

No total, os valores gastos mensalmente pelos brasileiros, entre janeiro e agosto últimos, com apostas online, são da ordem de R$ 20 bilhões mensais, com valor médio de aposta (mensal) de R$ 263,00.

Projetada essa movimentação para o restante do ano, chegaremos ao assombroso número de R$ 240 bilhões em apostas no ano de 2024.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

