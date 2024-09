Além de Lauremilia Lucena, PF prende a sua secretária particular

Na operação da Polícia Federal realizada neste sábado, que prendeu Lauremília Lucena, esposa do prefeito Cícero Lucena (PP), também foi presa a secretária particular da primeira-dama, Tereza Cristina Barbosa Albuquerque, que mantém um cargo comissionado na Secretaria do Governo do município.

A PF investiga o aliciamento “violento” de eleitores e o comando de organizações criminosas em comunidades na capital paraibana.

Lauremília Lucena já vinha sendo investigada pela polícia, assim como a vereadora Raíssa Lacerda (PSB, foto), que está sob prisão preventiva e renunciou à reeleição para a Câmara Municipal de João Pessoa, cujo pedido já foi homologado pela Justiça Eleitoral.

A parlamentar é suspeita de aliciar eleitores e reter contracheques de servidores da Prefeitura.

Conforme investigações da Operação Território Livre, a primeira-dama estaria no comando da distribuição de cargos na Prefeitura de João Pessoa como forma de angariar votos para reeleição do prefeito Cícero Lucena.

De acordo com as informações da PF, os cargos eram solicitados por pessoas ligadas a grupos que mantêm o controle sobre comunidades carentes e em troca essas pessoas facilitavam o acesso a essas comunidades, que estão sob o comando de facções criminosas.