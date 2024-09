Podcast: entenda a diferença entre produtos orgânicos e agroecológicos

No Conexão Caturité, o quadro Sou do Campo contou com a presença de Geneilson Evangelista, assessor regional de crédito rural da Empaer.

Ele explicou as diferenças entre produtos orgânicos e agroecológicos, destacando a importância da certificação para garantir a qualidade e segurança dos alimentos.

Geneilson também ressaltou a relevância de apoiar a agricultura familiar, que é responsável por grande parte da produção local e nacional, e incentivou o consumo consciente de produtos que promovem a sustentabilidade e a saúde.

Ouça o podcast completo abaixo