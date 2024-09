Leitura rápida: notícias em destaque pelo Brasil neste sábado

Israel faz mega-ataque no Líbano, principal delator de Lula tem condenações anuladas, fumaça cobre até 80% do país e outras notícias para começar este sábado (28).

GUERRA ISRAE-HAMA.

Israel faz mega-ataque contra QG central do Hezbollah em Beirute. Não se sabe se o líder do grupo estava no bunker, construído sob prédios residenciais; Irã promete retaliação.

MÔNICA BERGAMO

Toffoli anula condenações de Leo Pinheiro, o principal delator de Lula. Magistrado apontou conluio da Lava Jato com objetivos políticos.

QUEIMADAS

Disputa entre Marina e Rui pode atrasar autoridade climática anunciada por Lula. Casa Civil aponta fragilidades e açodamento na proposta; ala do governo vê tentativa de enterrar a medida.

QUEIMADAS

Nuvem de fumaça atinge novas regiões e cobre até 80% do Brasil. Medições de satélites feitas por especialista do Inpe mostram mudanças impulsionadas por seca e altas temperaturas.

CRISE ENERGÉTICA

Aneel aciona bandeira vermelha patamar 2 em outubro, e conta de luz vai ficar ainda mais alta. Medida aumenta valor da tarifa pelo segundo mês consecutivo e acrescentará R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Folhajus

Moraes mantém bloqueio do X e condiciona volta a pagamento de multas. Ministro determinou que empresa pague R$ 10 milhões por manobra e que Starlink desista de recursos.

GOVERNO LULA

Macaé toma posse e critica capitalismo e visão de que direitos humanos são para defender bandido. Nova ministra evita tema assédio em seu discurso na posse, que teve presença de Anielle Franco.

BETs NO BRASIL

Setor de cartões quer antecipar proibição de crédito para bets e cobra restrições ao Pix. Segundo Abecs, transações via cartões são ínfimas, e seriam necessárias outras medidas para barrar endividamento.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Netanyahu defende guerra, ameaça Irã e acena a sauditas na ONU. Em discurso boicotado pelo Brasil, premiê apresenta sua versão da realidade e diz que vai derrotar Hamas e Hezbollah.

MAGGIE SMITH (1934 – 2024)

Morre Maggie Smith, que marcou gerações no cinema, no teatro e na televisão. .Atriz, que tinha 89 anos, ficou conhecida no mundo todo em trabalhos como ‘Harry Potter’ e ‘Downton Abbey’.

ELEIÇÕES SP

‘Peça R$ 100 para dez pessoas’ é como Marçal ensina seus alunos a juntar R$ 1.000. Curso do candidato feito pela reportagem traz cem maneiras para levantar dinheiro; venda água nos faróis, diz.

ESTADOS UNIDOS

Furacão Helene deixa 40 mortos nos EUA e 4 milhões sem energia na costa leste. Inundações provocadas por fenômeno ‘extremamente perigoso’ atingem estradas, residências e empresas na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul.

BETs NO BRASL

Deolane diz que conheceu canibais de Garanhuns na cadeia. .Influenciadora ficou presa com criminosas ‘famosas’ e dormiu em berçário.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Parkinson pode começar pelo intestino, apontam novas evidências. Alterações na microbiota intestinal podem levar a demência, sugere estudo com mais de 9.000 participantes.

FAMÍLIA

Como pais e educadores devem conversar com crianças e adolescentes sobre uso de celular. Sintonia entre as regras da família e da escola, e estabelecer combinados são estratégias recomendadas por especialistas.

*folhapres