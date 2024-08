Domingo em revista: Leia o que foi destaque o ParaibaOnline

Veja o resumo das notícias do final de semana e compartilhe informação com procedência.

Charge do dia do campinense Fred Ozanan: Silvio Santos vem aí…

Em cerimônia judaica, Silvio Santos é sepultado; família e amigos se despedem

Treze toma virada, mas bate Altos-PI nos pênaltis e avança na Série D

Concurso Unificado com alta abstenção, questões fáceis e forte calor

Empregos: Sine João Pessoa oferece mais de 500 vagas nesta semana

Saiba quem o Treze vai enfrentar no mata-mata do acesso à Série C

Botafogo retoma liderança com goleada sobre o Flamengo

Novela da Globo: resumo dos próximos capítulos de Renascer

Prefeitável do PSB em Campina promete ´isonomia´ aos aliados

Despedida: filhas de Silvio Santos agradecem e ‘deixam corações’ após enterro

Mega-Sena volta a acumular e prêmio vai a R$ 65 milhões

Campanha de Jhony Bezerra em Campina tem novo coordenador

Bruno começa a campanha com caminhada ao lado de Romero Rodrigues

Podcast: aprenda a decorar o seu banheiro de forma estilosa e funcional

Roberto Carlos homenageia Silvio em show: ‘Sempre na nossa lembrança’

Leia também:

Fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Veja o que foi destaque neste sábado no ParaibaOnline

