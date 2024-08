Fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Morte de Silvio Santos, fechamento do escritório do X no Brasil, repressão de Maduro e outras notícias para começar este domingo (18).

SILVIO SANTOS (1930 – 2024)

Morre Silvio Santos, 93, mito da TV. Apresentador e empresário fundou o SBT e se tornou ícone da televisão, dono de estilo e bordões imitados em todo o país.

POLÍTICA

X de Elon Musk culpa Moraes e anuncia fechamento de escritório no Brasil. STF foi procurado pela reportagem neste sábado, mas ainda não se pronunciou sobre o caso.

MUNDO

Repressão de Maduro detém até menores, espalha medo e censura e fecha espaço cívico. Ditadura fechou a prática da ‘porta giratória’ que antes mitigava custo político das prisões e agora impede direito de defesa.

ENTREVISTA

Tenho a impressão de que caiu a ficha do governo sobre risco fiscal, diz presidente do Bradesco. Marcelo Noronha, 59, explica a recente queda de lucratividade do banco e o seu plano para retomá-la.

POLÍTICA

PF prende Renato Duque, ex-diretor da Petrobras condenado na Lava Jato. Ele estava foragido desde 12 de julho, quando a Justiça Federal do Paraná decretou sua prisão.

COTIDIANO

STJ julga liberação de maconha medicinal e industrial, e entidade prevê Brasil como maior produtor. Relatora convocou audiência pública; tribunal deve julgar ainda em 2024 a liberação do plantio para esses fins.

SAÚDE

Mulher com pior dor do mundo faz nova tentativa de tratamento e coloca bomba de analgésicos

Carolina Arruda, 27, passou por cirurgia neste sábado (17) e foi encaminhada, consciente, para UTI, diz médico

EQUILÍBRIO

Como encaixar o exercício físico nas férias. Especialistas compartilham dicas para gerenciar sua rotina de treino enquanto viaja.

CIÊNCIA

Peixe pulmonado sul-americano é o animal com maior genoma da Terra. Se fosse esticado como um novelo, comprimento do DNA de cada célula desses peixes teria 60 metros, cerca de 30 vezes maior do que o de um humano.

ESPORTE

Sob protestos, Stock Car realiza primeira prova em circuito de rua de BH. Evento foi alvo de ações do Ministério Público Federal por impactos em hospital veterinário da UFMG.

CULTURA

Exposição recria esconderijo onde Anne Frank passou últimos anos de vida. Mostra, em cartaz na Unibes Cultural, traz também artistas contemporâneos como Claudia Andujar e Flávio Cerqueira.

