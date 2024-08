Campanha de Jhony Bezerra em Campina tem novo coordenador

O deputado federal Murilo Galdino, coordenador da bancada federal paraibana, está assumindo a coordenação de campanha do ex-secretário de Estado da Saúde, Jhony Bezerra na disputa pela prefeitura de Campina Grande.

Com experiência em articulação política e gestão pública, o republicano pretende contribuir para “a alavancagem” do nome de candidato do PSB junto aos eleitores campinenses.

De acordo com Murilo, sua atuação será focada na ampliação da estratégia de campanha de Jhony para o cargo de prefeito.

“Dr Jhony tem o perfil de gestor ideal para atender a expectativa por mudança de Campina e dar as respostas que população precisa, como técnico e humanista que é, e nosso trabalho será promover a escalada da campanha”, assinalou Murilo.

Ex-vereador de Campina Grande, e ex-secretário de Estado, Murilo Galdino tem formação acadêmica em Direito e Gestão Pública.

“Acredito na capacidade técnica de Dr. Jhony por tudo que conseguiu mostrar na gestão estadual e no candidato a vice Marinaldo Cardoso, que tem uma vida pública dedicada a Campina. Então assumir esta missão é uma honra, um convite que aceito com alegria e disposição para contribuir com um projeto político-administrativo concreto para nossa cidade. Vamos fazer uma campanha propositiva com estratégia e seriedade”, comentou Murilo.

