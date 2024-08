Prefeitável do PSB em Campina promete ´isonomia´ aos aliados

Ao discursar, dias atrás, na convenção do PSD de Campina, que homologou o apoio à sua postulação, o prefeitável Jhony Bezerra (PSB) enfatizou que “nosso foco é chegar ao segundo turno. E, chegando ao segundo turno, não tenho dúvidas de que venceremos as eleições”.

“A importância nesse momento é somar e agregar forças contra o desgoverno que aí está. Tem faltado o básico nessa gestão”, acentuou o socialista.

“Mas precisamos – avançou Jhony – ter o foco também no fortalecimento das campanhas proporcionais. (os candidatos a vereador do PSD) Vão ter o mesmo tratamento e a mesma importância de mim e do governador, com o mesmo tratamento dado aos demais candidatos do PSB, Agir, Mobiliza e Republicanos”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

