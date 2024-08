Bruno começa a campanha com caminhada ao lado de Romero Rodrigues

O prefeito Bruno Cunha Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, realizou sua primeira atividade de campanha nas ruas de Campina Grande neste sábado (17).

Ao lado do deputado Romero Rodrigues (Podemos) e do candidato a vice, Alcindor Vilarim, o gestor ouviu as demandas da população.

Durante seu discurso para os moradores da região, Bruno destacou os avanços que a gestão realizou na Zona Leste e avaliou que os desafios vencidos no primeiro mandato lhe deixaram mais “preparado e maduro” para seguir administrando Campina Grande por mais quatro anos.

“Eu posso me permitir dizer que diante daquilo que foi vivido e vencido ao longo dos últimos quatro anos, me sinto mais preparado e maduro para estar à frente de uma das cidades mais importantes do país”, avaliou Bruno.

