Novela da Globo: resumo dos próximos capítulos de Renascer

Segunda-feira (dia 19)

José Inocêncio chega à fazenda de Aurora. Zinha apoia Joana, que sofre com o sumiço de Tião. Iolanda se recusa a ir com Kika ao cartório para dar entrada no divórcio.

Egídio não gosta de saber que José Inocêncio viajou. Lilith convida Zinha para formar uma banda.

Sandra decide sair da casa do pai ao saber do casamento de Egídio e da gravidez de Eliana. Inácia oferece o quarto de José Inocêncio para João Pedro e Sandra.

Terça-feira (dia 20)

Bento aposta que Lilith está interessada nele e investe na moça. Teca e Pitoco começam a namorar. Morena sente a casa vazia. Lilith dá um fora em Bento e demonstra admiração pelo talento de Zinha.

Rachid desconfia de que Lilith esconda algo. Ritinha fica com Eriberto. Bento disputa o quarto de José Inocêncio com João Pedro. Os dois brigam. João Pedro e Sandra ficam impressionados com a previsão de Inácia, que afirma sentir que José Inocêncio irá se juntar a Maria Santa quando voltar à fazenda.

Quarta-feira (dia 21)

Pastor Lívio revela a Lu que se sente responsável pela situação de Tião e Joana. Augusto e Buba chegam da lua de mel. João Pedro e Bento discutem por conta das terras de Venâncio.

Kika repreende Bento. Pastor Lívio sugere a Lu ajudar Bento com os negócios, mas evitar envolvimento com o filho de José Inocêncio.

Lu se prontifica a acompanhar Pastor Lívio para comunicar aos acampados que o processo de desapropriação das terras que eles ocupam foi finalizado.

Quinta-feira (dia 22)

Pastor Lívio e Lu falam com Dalva e os acampados. Tião se nega a deixar a roça de Egídio após determinação da justiça. Bento estranha que as terras de Egídio sejam consideradas produtivas.

Iolanda elogia Lilith para Rachid. Eriberto teme manter um relacionamento com Ritinha.

Egídio pede ao delegado Nórcia, que acompanhe o processo de reintegração de posse de suas terras. Augusto atua para que Bento e João Pedro façam as pazes.

Sexta-feira (dia 23)

Pastor Lívio diz a Lu que se sente cúmplice de Tião. Kika beija Bento. Morena percebe a aproximação entre Lu e Pastor Lívio. Inácia aconselha Sandra.

Tião confronta os policiais e é preso, para o desespero de Joana. João pede Sandra em casamento outra vez, abençoado por Maria Santa. Pastor Lívio acolhe Joana.

Lilith se oferece para comandar a casa de Jacutinga ao lado de Iolanda. Dalva fica surpresa ao ver Joana chegando ao acampamento com os filhos e os pertences de Tião.

Sábado (dia 24)

Joana decide se mudar para o assentamento com os filhos. Bento mostra a Kika que está disposto a fazer Egídio pagar pelos seus crimes. Damião se impressiona com a coragem de Joana e contraria as ordens de Egídio.

O Boi Bumbá aparece para José Inocêncio. Damião ajuda Joana a colher tudo o que Tião plantou nas roças de Egídio. Kika e Bento libertam Tião da prisão.

José Inocêncio decide voltar para casa. Inácia estranha a volta de José Inocêncio. Damião procura Tião para dar um recado.

* Os resumos podem ser alterados em função da edição de capítulos.

