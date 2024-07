Resumo das principais notícias desta 6ª feira no ParaibaOnline

Confira os destaques desta sexta-feira no noticiário do ParaibaOnline e aproveite para compartilhar informação com credibilidade.

Apuracao: jogador de futebol e mais dois sao presos suspeitos de estupro coletivo

Ao vivo, comentarista de TV comenta com palavrão abertura das Olimpíadas

Traficante italiano revela ligação entre máfia calabresa e PCC

Polícia Federal: ex-diretor da Abin guardava arquivos pró-golpe; saiba detalhes

Paris abre Olimpíada com cerimônia a céu aberto

Aliados de Romero Rodrigues informam sobre ´liberação´

Deputado Sargento Neto: “Não fico em cima do muro”

´Casa Brasil´: um pedaço do Brasil em Paris durante as Olimpíadas

Jornal: ex-ministro da Saúde articulou intervenção em Campina

Delegação leva bandeirinhas do Brasil ao rio Sena na abertura de Paris-2024

Sine-PB oferece mais de 500 vagas de emprego a partir de segunda

Médico morre em Campina Grande; morte pode ter relação com a dengue

Sem taxa: bandeira tarifária de energia volta a ser verde

PAC Seleções: Lula anuncia obras com R$ 41,7 bilhões em investimento

Ex-jogador Zico tem mala furtada; prejuízo de R$ 3 milhões

Avós têm direito de conviver com netos; leia perguntas e respostas

INSS: previdência passa por apagão de estatísticas e explosão de benefícios

Feira de Campina Grande: Bode ou carneiro? Saiba diferenças entre as carnes

Dia dos Avós: benefícios das atividades físicas na terceira idade

Comerciante é indiciado pelo assassinato de adolescente em Monteiro

Ministro da Fazenda: Quem não paga imposto tem que voltar a pagar

INSS: saiba as datas de pagamento das aposentadorias até o final do ano

Tribunal de Justiça da Paraíba condena shopping por discriminação

Detalhes revelados sobre acidente fatal com criança em van escolar

