Traficante italiano revela ligação entre máfia calabresa e PCC

O traficante italiano Vincenzo Pasquino, extraditado da prisão no Brasil para a Itália em 2024, forneceu detalhes sobre a colaboração entre a máfia calabresa e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (24) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Pasquino, preso no Brasil em 2021 e extraditado este ano, revelou em sua delação que sua organização criminosa, a ‘Ndrangheta, estabeleceu um esquema de tráfico internacional de drogas com o PCC.

Segundo o chefe da Direção Nacional Antimáfia e Antiterrorismo da Itália, Giovanni Melillo, a colaboração entre a máfia e a facção brasileira envolveu a negociação de cocaína para a Europa.

As autoridades italianas notificaram a Procuradoria-Geral da República do Brasil, e a colaboração entre os países está em andamento.

]No Brasil, a Polícia Federal e o Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc) já investigavam a relação dos mafiosos italianos com o PCC, incluindo a compra de imóveis e o contato direto com a facção em São Paulo.

A delação de Pasquino pode fornecer informações cruciais para o aprofundamento das investigações e desmantelamento de redes criminosas internacionais.