A escolha entre as carnes de bode e de carneiro pode gerar dúvidas até mesmo entre os mais experientes na cozinha. Mas para os comerciantes do Mercado Central de Campina Grande, a diferença entre as duas é clara e está presente em cada pedaço de carne. O repórter Gabriel Diniz conversou com Itinho do Bode e Marcelo do Bode, dois dos principais especialistas em carnes caprinas e ovinas da região, que revelaram os segredos dessas iguarias.

Com mais de 30 anos de experiência, Itinho destaca que a principal diferença entre as carnes está na aparência:

– O carneiro tem uma carne mais cheia, gordurosa e branquinha. Já o bode tem as pernas mais longas e a carne mais escura. Além disso, o preço das carnes pode variar de acordo com a época do ano, sendo o carneiro mais caro durante o inverno, principalmente o carneiro novo – revelou.

Marcelo complementa as informações, afirmando que a carne do bode é mais vermelha e a do carneiro mais alva.

– O carneiro é ideal para assar, enquanto o bode é perfeito para o guisado. O cordeiro, com menos de um ano, tem a carne mais macia e saborosa – salientou.

Segundo os comerciantes, as épocas de festa, como o São João, elevam a procura e, consequentemente, o preço das carnes de bode e carneiro. Além disso, a qualidade do animal e o corte também influenciam no valor final.

Outra dica fundamental na hora de comprar a carne caprina, conforme os feirantes, é retirar as glândulas do bode para evitar o mau cheiro.

A escolha entre bode e carneiro depende do gosto pessoal de cada um. Ambos oferecem sabor e nutrientes, sendo consideradas carnes mais saudáveis que outras opções.

Ouça aqui a reportagem completa.

