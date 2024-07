A Casa Brasil está com programação definida para apresentar a cultura e os destinos turísticos nacionais ao mundo.

Uma ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com patrocínio da Embratur e do Sebrae, o espaço receberá atletas olímpicos e ex-atletas, autoridades, cidadãos parisienses e turistas que estiverem na capital francesa.

Lá, eles assistirão a apresentações musicais e de dança, visitarão exposições imersivas, conhecerão diferentes experiências e roteiros de viagem ao Brasil, poderão jogar esportes populares em nosso país, como altinha, frescobol e queimada, e aprender a dançar os ritmos de nosso país, como o samba, o passinho, o forró e o axé.

Toda a experiência imersiva é pensada para convidar os visitantes, durante os 17 dias de competição, a conhecerem os destinos brasileiros.

A Casa Brasil tem 5 mil metros quadrados e fica localizada ao norte de Paris, no Parc de La Villette.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o espaço será um ponto de conexão do nosso povo com o mundo.

“Vamos receber os estrangeiros com muita alegria e convidá-los para conhecer um pouco de nossos destinos, com as mais variadas experiências”, destaca.

“A Casa Brasil é uma oportunidade importante para promovermos o Brasil no exterior. São milhões de pessoas de todos os lugares do mundo que vão para Paris, e é um atrativo das Olimpíadas visitar as casas dos países que ficam espalhadas pela cidade. Eu não tenho dúvidas que faremos a melhor Casa Brasil de todos os tempos: quem vier, vai sair com um gostinho de quero mais e uma grande vontade de visitar o nosso país”, acrescenta Freixo.

Para o Sebrae, a Casa Brasil é um exemplo de espaço brasileiro que possibilita a ampliação do fluxo de turistas estrangeiros no Brasil.

“O nosso país já ranqueia como o 12º destino no mundo, nesse momento, da humanidade, que é significativo e impactante para a nossa economia. Hoje, no Brasil, existe 1,78 milhão de empresas no setor de Turismo, deste total 97,4% são de pequenos negócios. São micros e pequenos empreendedores que atuam nos serviços, que atuam na gastronomia, que atuam na hotelaria, que fazem com que nós possamos hoje representar nesta área já 8% do PIB brasileiro, que é o que expressa a pujança do processo turístico no nosso país”, afirma o presidente do Sebrae, Décio Lima.

A Casa Brasil funcionará todos os dias da Olimpíada, das 13h às 22h.

“Os Jogos Olímpicos são uma vitrine potente, e, neste ano, a Casa Brasil mostrará toda a complexidade da diversidade brasileira, com experiências turísticas que vão desde a natureza deslumbrante, com cheiros e texturas da Amazônia presentes no espaço do Pará, até os atrativos de sol e praia e também de turismo de aventura, representados pelo Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte e Foz do Iguaçu. É um reforço de imagem importante que nos ajudará a romper a barreira dos pouco mais de 6 milhões de turistas internacionais que visitam o Brasil anualmente”, reforça o ministro do Turismo, Celso Sabino.

*com ascom

**vídeo carolfranca