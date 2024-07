Deputado Sargento Neto: “Não fico em cima do muro”

Destronado da condição de principal liderança municipal do PL em Campina, o deputado estadual (licenciado) Sargento Neto disse que os dirigentes do partido em João Pessoa “deveriam ter escutado as lideranças locais”.

Neto reafirmou na Rádio Caturité FM (Jornal da Manhã, a maior audiência da região no horário) “meu apoio total e irrestrito” à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União).

“Não fico em cima do muro. Sargento Neto não dá ré. Sou um homem de palavra”, emendou.

O deputado disse que fará uma reunião com os pré-candidatos a vereador do PL para adoção de um posicionamento conjunto diante da intervenção no diretório municipal e da retirada do apoio a Bruno.

Para Neto, “deram uma rasteira. Foi um tiro no pé. Vão ficar só ´com as camisas´ do PL, porque os atletas (candidatos a vereador) estão decididos a ficar com Bruno”.

O parlamentar disse que era lamentável o fato de a direção nacional do PL “ter escutado apenas um lado” do partido no Estado.

“Nenhuma liderança de Campina foi ouvida. Eles (Cabo Gilberto, Wallber Virgolino, Marcelo Queiroga e Sérgio Queiroz, do Novo) não conhecem um bairro ou um distrito de Campina”, registrou o deputado.

Perguntado sobre o fato de o suplente de deputado Sargento Rui – que o substitui na Assembleia Legislativa – ter participado da reunião que culminou com a intervenção no PL de Campina, Neto disse que havia conversado com ele (na noite anterior).

Rui havia garantido a Neto que ‘não tinha nada a ver´, e que não sabia da pauta sobre Campina; que o seu deslocamento para Brasília tinha a finalidade de fazer encaminhamentos administrativos.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

Teste de fidelidade ou procedimento de pouso em Campina Grande? (paraibaonline.com.br)

