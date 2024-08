Imagens da convenção que homologou a candidatura de Jhony Bezerra

O principal evento político deste domingo em Campina Grande foi a convenção do Partido Socialista Brasileiro que homologou as candidaturas de Jhony Bezerra, para prefeito, e do vereador Marinaldo Cardoso (REP) para vice-prefeito.

O evento ocorreu na casa de shows Medow, da Alça Sudoeste, e teve como principal convidado o governador João Azevêdo (PSB).

*Vídeo: ParaibaOnline

