Ao participar da convenção que homologou a chapa de Jhony Bezerra (PSB) e Marinaldo Cardoso (Republicanos) para as eleições municipais, o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), teceu uma série de críticas à atual gestão municipal de Campina Grande, do prefeito Bruno Cunha Lima (UB), destacando a saúde pública local.

Azevêdo questionou como estaria a situação da saúde na cidade caso não existissem os hospitais administrados pelo governo estadual. “Não é possível mais continuar na mesmice, com as gestões que nada fazem, que nada contribuem. A saúde está o que está aí, e se não fosse o Hospital de Trauma e o Hospital de Clínicas, como estaria a saúde pública de Campina Grande?”, indagou o governador.

O evento, realizado neste domingo (4) na Arena Medow, também foi marcado por elogios de Azevêdo à chapa formada por Jhony Bezerra e Marinaldo Cardoso.

O governador ressaltou a experiência e o conhecimento dos candidatos sobre Campina Grande. “Aqui está uma dupla que sabe e conhece essa cidade. Jhony, que eu conheço, foi secretário de Saúde desse estado. Marinaldo sabe as dores e a luta do povo dessa cidade, pois anda e conhece Campina. Como presidente da Câmara, fez um trabalho equilibrado e com seriedade, mostrando que não precisamos de pessoas destemperadas”, afirmou.

