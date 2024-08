“Teve um cidadão que enganou A e B. Enganou até o Papa”, disse o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), ao alfinetar o deputado Romero Rodrigues (Podemos) durante a convenção que homologou o nome de Jhony Bezerra (PSB) como candidato à Prefeitura de Campina Grande.

Na convenção, realizada neste domingo (4) na Arena Medow, sem citar diretamente o nome de Romero, Galdino teceu duras críticas ao ex-prefeito de Campina Grande e enalteceu o presidente da Câmara Municipal, Marinaldo Cardoso (Republicanos), que foi indicado como vice de Jhony Bezerra.

“Disse que vinha e que não vinha, enganou até o Papa Francisco. Mas, por outro lado, se ele não teve posição, eu preciso enaltecer Marinaldo Cardoso, que mostrou coragem”, declarou Galdino.

Em seguida, o deputado estadual seguiu elogiando o nome de Marinaldo, que há poucos dias rompeu publicamente com o então aliado e atual prefeito Bruno Cunha Lima, e direcionando novas críticas para Romero.

“Marinaldo mostrou coragem, ele não fica em cima do muro. Ele tem coragem e é por isso que está aqui conosco”, finalizou Galdino.

Confira um trecho do discurso no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

