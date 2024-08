Durante a convenção que oficializou sua candidatura à Prefeitura de Campina Grande, ocorrida neste domingo (4) na Arena Medow, Jhony Bezerra (PSB) fez duras críticas ao atual prefeito Bruno Cunha Lima (UB).

Em seu discurso, Jhony Bezerra acusou o gestor de falta de comprometimento e proximidade com a população. “Prefeito que não gosta de trabalhar, que não acorda cedo, não bota a mão na massa, não tem coragem de ir para a comunidade, um prefeito que não está na rua e não conhece a realidade de Campina Grande”, disparou o prefeitável.

Jhony também criticou a forma de governar de Bruno Cunha Lima, afirmando que ele administra a cidade de maneira distante e ineficaz. “Um prefeito que governa pelo WhatsApp. E eu quero fazer um modelo de gestão diferente, é o modelo do Governo do Estado, o modelo de gestão de João Azevêdo”, ressaltou.

Ainda segundo Bezerra, existe uma necessidade de um novo modelo de gestão para Campina Grande, baseado na proximidade com a comunidade e no trabalho ativo. “Eu quero estar nas ruas, ouvir a população e entender suas necessidades de perto, assim como é feito no governo do estado”, acrescentou Jhony.

Confira trecho do discurso:

*Vídeo: ParaibaOnline

