Marinaldo agradece consenso político para integrar chapa de Jhony

Na convenção realizada neste domingo (4), na Arena Medow, Marinaldo Cardoso (Republicanos), presidente da Câmara de Vereadores, foi oficializado como candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Jhony Bezerra (PSB) em Campina Grande para as eleições municipais deste ano.

Durante o evento, Marinaldo expressou gratidão pela escolha de seu nome, destacando a união e consenso alcançados entre os partidos da base aliada de Jhony.

“Quero agradecer não apenas ao Republicanos, mas a todos os partidos que integram a base, que após tantas discussões, mesmo com tantos nomes para concorrer a essa vaga, se chegou ao consenso do meu nome. Estou muito feliz com isso”, declarou.

Marinaldo também comentou sobre o cenário eleitoral que se desenha para Campina Grande, antecipando uma disputa, na visão dele, acirrada. “É uma eleição muito competitiva, há vários candidatos e com isso temos a certeza que a eleição irá para o segundo turno”, afirmou.

Com a oficialização da chapa, os candidatos se preparam agora para intensificar suas campanhas. “Iremos para as ruas, becos e vielas para conquistar mentes e corações”, declarou Marinaldo.

Confira um trecho da entrevista:

*Vídeo: Max Silva

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online