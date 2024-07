Criança de 4 anos morre atropelada por caminhão em Pirpirituba

Na manhã desta terça-feira (23), Luiz Fernando, uma criança de 4 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão na PB-073, na zona rural de Pirpirituba, Brejo da Paraíba.

De acordo com as informações, Luiz Fernando havia acabado de descer de uma van escolar da prefeitura e estava tentando atravessar a rodovia quando foi atingido pelo caminhão.

O motorista do caminhão fugiu do local do acidente, mas foi localizado e detido em Guarabira. Ele foi levado à Delegacia para prestar esclarecimentos.

*com informações da TV Cabo Branco.