*Vídeo: ParaibaOnline

O tradicional restaurante Campina Grill voltará a funcionar em Campina Grande. O empresário Artur Bolinha anunciou a reabertura do espaço, que há quase 30 anos foi referência gastronômica na cidade. A decisão veio após um convite do empresário Wellington Barreto, que apresentou a oportunidade de retomar o empreendimento.

“Ele disse: ‘A gente precisa retomar essa operação, que cumpriu um papel muito importante para Campina’. Houve um prejuízo muito grande quando o restaurante fechou, porque ele era uma referência na cidade. Ano passado foi o primeiro São João sem o Campina Grill em três décadas, e fez muita falta. Quem vinha de fora sempre perguntava sobre ele. Então, após conversas, conseguimos fechar essa operação”, explicou Bolinha.

A previsão é que a reabertura ocorra entre o fim de maio e o início de junho, para que o restaurante já esteja funcionando durante o São João, período em que a cidade recebe milhares de turistas.

Novo cardápio e mudanças estratégicas

Diferente da última fase do restaurante, que focava exclusivamente em carnes nobres, o novo Campina Grill terá um cardápio mais variado e acessível, voltando às suas origens.

“O restaurante foi mudando seu perfil ao longo do tempo. No início, mesmo tendo ‘grill’ no nome, ele sempre teve um cardápio mais amplo, incluindo massas, peixes e frutos do mar. No final, houve um foco muito grande em carnes nobres, que são extremamente caras. Poucas casas no Brasil sobrevivem só vendendo esse tipo de produto, porque é difícil o mercado local absorver os preços”, explicou o empresário.