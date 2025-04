São João em Galante: confira a programação completa

A Prefeitura de Campina Grande e a Arte Produções divulgaram a programação completa d’O Maior São João do Mundo 2025 no distrito de Galante. Com 30 atrações confirmadas, a festa acontece de 7 de junho a 6 de julho, fortalecendo não apenas a cultura nordestina, mas também a economia local.

Entre os artistas que irão animar os forrozeiros estão Os 3 do Nordeste, Rey Vaqueiro, Nicácia Brasil , Sirano e Sirino, Geraldinho Lins e Capim com Mel. O evento promete reunir turistas e moradores em uma grande celebração do autêntico forró, mantendo viva a tradição junina na região.

Confira a programação completa:

07/06 – Sábado – Abertura

Natan Vinícius

Banda Styllus

Os 3 do Nordeste

08/06 – Domingo

Forró Lampejo

Katia Cilena

Forró Pegado

14/06 – Sábado

Nicácia Brasil

Ferro na Boneca

Raniery Gomes

15/06 – Domingo

Deanzinho

Fabiano Guimarães

Juarez

21/06 – Sábado

Matheus Felipe

Rey Vaqueiro

Mexe Ville

22/06 – Domingo

Karkará

Brasas do Forró

Sirano e Sirino

28/06 – Sábado

Jefferson Arretado

Luciene Melo

Amazan

29/06 – Domingo

Bob Léo

Capilé

Tom Oliveira

05/07 – Sábado

Ramon Schnayder

Capim com Mel

Osmidio Neto

06/07 – Domingo – Encerramento

Geraldinho Lins

Cascavel

Gegê Bismarck