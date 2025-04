Operação investiga suspeita de fraude em concurso público em Santa Rita

Uma operação da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio Público foi deflagrada nesta quinta-feira (3) para investigar suspeitas de fraude em um concurso público realizado no município de Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa.

Segundo a Polícia Civil, a investigação apura possíveis irregularidades no processo seletivo, incluindo vazamento de gabaritos e favorecimento de candidatos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes endereços ligados a envolvidos no caso.

A operação contou com o apoio do Ministério Público e deve seguir com novas diligências nos próximos dias.

*com informações da TV Cabo Branco