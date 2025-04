Suspeito de assassinato na UEPB atirou contra a própria cabeça

Um homem identificado como Keine Diniz dos Santos, de 40 anos, foi morto a tiros dentro da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, na noite desta quinta-feira (3).

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um possível envolvimento da vítima com a ex-esposa do suspeito, Flávio Medeiros, que não aceitava o fim do relacionamento.

Um outro homem, que estava no local, também foi baleado, mas seu estado de saúde é estável.

Após o assassinato, Flávio tentou invadir a escola onde a ex-esposa trabalhava, mas não conseguiu.

Em seguida, dirigiu até uma estrada e atirou contra a própria cabeça. Ele está em estado grave no Hospital de Trauma de Campina Grande.

A UEPB suspendeu as aulas até o dia 11 de abril para reforçar a segurança no campus.