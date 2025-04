UEPB suspende atividades presenciais por uma semana após tiroteio em Campina Grande

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) suspendeu todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no Câmpus I, em Campina Grande, após um tiroteio ocorrido na noite desta quinta-feira (3) nas dependências da Central de Integração Acadêmica.

A medida foi oficializada por meio da Portaria 23/2025 – Reitoria, e valerá entre os dias 4 e 11 de abril.

Durante esse período, as atividades administrativas serão realizadas de forma remota. A suspensão visa garantir a segurança da comunidade universitária enquanto medidas de controle de acesso e reforço na segurança são discutidas com as autoridades.

O caso aconteceu por volta das 21h, quando um homem armado invadiu o local, matou um funcionário da empresa de segurança Keine, de 40 anos, e baleou o empresário Wesley Porto, proprietário da empresa, que foi atingido no braço. Wesley foi socorrido e está fora de perigo. Até às 23h, o suspeito não havia sido localizado. A polícia investiga a motivação do crime, que pode ter sido passional.

A UEPB publicou uma nota oficial expressando solidariedade às vítimas e reafirmando seu compromisso com o bem-estar da comunidade acadêmica.

Nota oficial da UEPB na íntegra:

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em virtude dos acontecimentos na noite desta quinta-feira (3), nas instalações da Central de Integração Acadêmica, no Câmpus I, em Campina Grande, publicou a PORTARIA 23/2025 – REITORIA, que suspende todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no período de 4 a 11 de abril.

Durante esse período, as atividades administrativas serão realizadas de forma remota. Essa medida emergencial visa garantir a segurança da comunidade universitária, permitindo que possamos, juntamente às autoridades de segurança pública, tomar medidas de controle de acesso nas dependências da Instituição.

Neste momento delicado, a Universidade expressa sua solidariedade às famílias envolvidas e a todos os membros da comunidade da UEPB, reafirmando seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos e todas.