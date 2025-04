Flávio Medeiros, de 47 anos, suspeito de assassinar Keine Diniz dos Santos dentro da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), morreu na manhã desta sexta-feira (4), por volta das 07h40.

Ele havia tentado tirar a própria vida após o crime e foi encontrado em estado grave dentro de um carro na Alça Sudoeste, em Campina Grande. Socorrido pela polícia, não resistiu aos ferimentos.

O homicídio ocorreu na noite dessa quinta-feira (3), quando Flávio atirou várias vezes contra Keine dentro do campus da UEPB.

A motivação do crime estaria relacionada a um possível envolvimento da vítima com a ex-esposa do suspeito.