No primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Campina Grande, realizado nesta quarta-feira (14) pela TV Arapuan, o atual prefeito Bruno Cunha Lima (UB) questionou o deputado Inácio Falcão (PCdoB) sobre as suas propostas para a geração de emprego e renda na cidade.

Bruno destacou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) — um sistema do Ministério do Trabalho e Emprego que acompanha a movimentação de empregos formais no Brasil — apontando resultados positivos alcançados durante a sua gestão.

“O Caged indica que, nos últimos três anos e seis meses, Campina Grande gerou mais de 14.300 empregos. O Maior São João do Mundo movimentou mais de R$ 700 milhões. Qual o seu projeto para o desenvolvimento econômico de Campina?”, perguntou Bruno.

Em sua resposta, Inácio Falcão criticou o opositor por, segundo ele, tentar se apropriar de ações do governo federal como se fossem iniciativas ou resultados da gestão municipal.

“A geração de emprego em Campina tem muito a ver com o governo do presidente Lula, que vem aumentando os empregos no Brasil. Não se aproprie dos benefícios do governo Lula, que possui programas voltados para a geração de emprego e renda. Nós queremos uma geração de empregos que não se limite apenas ao período junino”, rebateu Falcão.

Já Bruno, ao contestar a declaração de Inácio, afirmou que quem gera empregos não é o governo federal, mas sim os empresários da cidade, a partir de um ambiente favorável para isso.

O atual prefeito disse ainda que os dados apresentados por ele também englobam um período anterior ao do governo Lula, destacando que mantém boas relações institucionais com quem quer que seja o presidente, em prol dos interesses da cidade.

