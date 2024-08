No primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Campina Grande, realizado nesta quarta-feira (14) pela TV Arapuan, Artur Bolinha (Novo) questionou o atual prefeito, Bruno Cunha Lima (UB), sobre a falta de operação do novo Hospital da Criança, no bairro Dinamérica.

“Três anos e sete meses se passaram desde a inauguração do Hospital da Criança e ele ainda não está funcionando, sem sequer haver movimentação nas obras. O que você tem a dizer sobre isso?”, criticou Artur.

Em resposta, Bruno Cunha Lima justificou que questões judiciais impediram a continuidade das obras e o início dos serviços.

“Não ter conseguido colocar a primeira etapa em funcionamento me dói, não apenas como prefeito, mas também como pai. Infelizmente, por questões judiciais, isso não foi possível. A Prefeitura de Campina Grande moveu uma ação contra a empresa executora, para que devolvesse o hospital à cidade. Após o Ministério Público nos autorizar a retomar os trabalhos, começamos a agir”, explicou o atual prefeito.

No entanto, em sua tréplica, Artur Bolinha expressou descrença na explicação de Bruno Cunha Lima.

“Não acredito na sua versão. Você esteve presente na inauguração, mas as crianças da nossa cidade, quando adoecem, são levadas para um local que não atende de forma adequada às necessidades humanas e hospitalares”, rebateu o prefeitável do Novo.

Na tréplica, Bruno, por sua vez, destacou que, em virtude dessas demandas por atendimento em pediatria, a saúde municipal foi descentralizada.

“Construímos quatro policlínicas, ampliamos os serviços para os distritos e descentralizamos os serviços com o objetivo de ampliar o acesso à saúde. Também firmamos agora um compromisso com a construção de um hospital materno-Infantil”, concluiu Bruno.

