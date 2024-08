Debate em Campina Grande: candidatos trocam farpas sobre a gestão da saúde

O primeiro debate televisivo com os prefeitáveis de Campina Grande está sendo realizado pela TV Arapuan, nesta quarta-feira, 14.

Já no primeiro bloco de rodadas de perguntas, o candidato pelo PCdoB, Inácio Falcão, questionou o candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), sobre o Programa “Saúde de Verdade”, o qual classificou como “saúde de mentira”.

Em resposta, Bruno destacou que Campina Grande, e o programa em questão, têm sido referência para o estado inteiro. Segundo ele, o seu governo tem focado, principalmente na qualificação da atenção básica.

“Tivemos o desafio de reformar as estruturas de 60, dos 80 prédios da rede municipal (de saúde), qualificamos as equipes e o serviço, com o uso de tecnologias para melhorar a saúde do cidadão”.

Em réplica, Inácio contestou as informações e chamou a gestão de Bruno de “governo de fake news”.

“A população sabe que nos postos faltam medicamentos, médicos e pessoal qualificado. As duas UPAs são totalmente sucateadas. Campina já comporta quatro UPAs, e existem apenas duas. No Samu, a maioria das viaturas são sucateadas”, retrucou o prefeitável.

Já em sua tréplica, Bruno Cunha Lima afirmou que a saúde que Inácio conhece é “a de faz de conta”, ao fazer alusão à gestão do governador João Azevêdo (PSB), de quem Falcão é aliado.

“A saúde que você conhece é a de faz de conta do governo que você apoia. A saúde é o maior desafio dos municípios. Embora não seja perfeita, a saúde de Campina Grande está muito melhor e quem é usuário sabe das melhorias”, finalizou Cunha Lima.