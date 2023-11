Ana Sophia: PC confirma que acusado está morto e busca corpo da garota

Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 14, a Polícia Civil da Paraíba confirmou que o corpo encontrado em um matagal na região de Bananeiras, brejo paraibano, é o de Tiago Fontes e que está confirmado que ele assassinou a menina Ana Sophia, de 8 anos de idade. Tiago tirou a própria vida.

De acordo com as informações do delegado Aldrovilli Grisi, Tiago Fontes matou Ana Sophia dentro da própria casa e ocultou o corpo da vítima. Segundo ele, as provas são robustas, com vídeos que mostram a criança entrando na casa do suspeito e não mais saindo de lá, além de testemunhas.

O delegado detalhou que Tiago levou cerca de 1h30 para ocultar o corpo da criança, que foi levado por ele dentro do carro quando o suspeito saiu para trabalhar.

“Tiago não fez o trajeto normal de trabalho, foi por outro caminho. Chegou ao trabalho, mas saiu 1h30 mais cedo de lá. Estimamos que foi o tempo que levou para ocultar o corpo”, esclareceu.

Ainda conforme a Polícia Civil, os agentes agora, juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros, estão empenhados em encontrar o corpo de Ana Sophia que, provavelmente, está enterrado em um lugar de mata. A área onde o corpo de Tiago foi encontrado será minuciosamente vasculhada em busca dos restos mortais da criança.

Mais informações ao longo do dia.