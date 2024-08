Confira o que foi destaque na terça-feira no ParaibaOnline

Veja as notícias mais lidas nesta terça-feira no noticiário do ParaibaOnline.

Atualize-se e compartilhe informação com procedência.

Eleições na veia: veja o noticiário das últimas horas no ParaibaOnline

Aprovada em comissão do Senado isenção de FGTS e INSS para aposentado que trabalha

Brasil desbanca a Espanha e disputa ouro no futebol feminino

Detran-PB promove novo leilão com mais de 700 veículos

Ex-primeira-dama dos Estados Unidos exalta reverência a Rebeca Andrade

Com quadro de infecção, Silvio Santos faz tratamento com antibióticos

Seis em cada 10 escolas têm regras para uso do celular

Rebeca Andrade vira segunda atleta olímpica mais seguida

Confira também:

Passe em revista o que foi destaque no feriadão aqui no ParaibaOnline

Giro Brasil: notícias que repercutiram nesta terça-feira pelo país

