Giro Brasil: notícias que repercutiram nesta terça-feira pelo país

Governo vê alívio sobre juros com desaceleração nos Estados Unidos, Brasil tem prata e bronze no surfe, órgão eleitoral da Venezuela diz ter entregue atas à Justiça e outras notícias para começar esta terça-feira (6).

JUROS

Equipe econômica vê momento delicado, mas chance de Brasil se beneficiar com desaceleração nos EUA. Cenário pode tirar pressão sobre condução da política de juros pelo BC brasileiro, avaliam integrantes do governo.

ELEIÇÕES 2024

Pré-candidatos recuam e adaptam discurso na corrida pela Prefeitura de SP. Nunes, Boulos, Datena e Marçal mudam de versão em temas que servem de munição a adversários.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Opositor se proclama presidente eleito e pede ajuda militar na Venezuela. Edmundo González publica carta com María Corina em que pede que transição se inicie e que militares impeçam repressão; MP anuncia abertura de investigação por provocar insurreição.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Órgão eleitoral da Venezuela diz ter entregado atas a Supremo chavista. Documentos, que ainda não foram tornados públicos, supostamente atestariam vitória de Nicolás Maduro.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Irã tenta atacar Israel sem provocar guerra generalizada. País diz que ação é inevitável e sinaliza preparativos, mas ganha tempo para opções.

CHILE

CIA atuou para desestabilizar governo de Salvador Allende no Chile, diz ex-agente. Jack Devine afirma que agência esteve por trás da greve dos caminhoneiros ocorrida meses antes do golpe de Estado.

FEBRE OROPOUCHE

Organização Pan-Americana de Saúde vê alta preocupação com avanço da oropouche nas Américas. Risco para saúde humana é elevado e probabilidade da expansão da doença sem combate adequado é alta.

OLIMPÍADAS 2024

Tati Weston-Webb perde por décimos final marcada por mar tímido. Brasileira fez 10.33 contra 10.50 da americana Caroline Marks; medalha é a 3ª do Brasil no surfe olímpico.

OLIMPÍADAS 2024

Rebeca começou em projeto social e superou lesões para se tornar a maior atleta olímpica do Brasil. Ginasta bate Simone Biles no solo nesta segunda (5) e conquista medalha de ouro.

OLIMPÍADAS 2024

Francês do salto com vara que esbarrou o pênis recebe proposta de R$ 1,5 milhão de site pornô. Carta com o suposto convite a Anthony Ammirati foi publicada pelo portal americano TMZ; atleta foi eliminado das Olimpíadas após erro técnico, mas viralizou nas redes sociais.

CAÇULINHA (1938 – 2024)

Morre Caçulinha, músico que trabalhou por décadas no Domingão do Faustão, aos 86. Célebre pelo trabalho na TV, Rubens Antônio da Silva gravou mais de 30 discos após cultivar seu talento desde a infância.

VIOLÊNCIA

Ex-alunos de colégio de SP relatam abusos cometidos por professor 30 anos depois. Docente, que foi desligado em 2003, está preso por suspeita de estupro de vulnerável relacionada a outra escola; OUTRO LADO: defesa alega inocência.

