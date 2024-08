Detran-PB promove novo leilão com mais de 700 veículos

A partir desta quinta-feira (8) até o próximo dia 15 – excluindo o sábado e o domingo – o Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) realizará novos leilões eletrônicos, sempre iniciando às 8h, com cerca de 730 veículos apreendidos e não resgatados dos pátios dos municípios de Catolé do Rocha, Piancó, Princesa Isabel, Patos e Cajazeiras.

Os eventos, exclusivamente na modalidade online, disponibilizarão veículos classificados como conservados e como sucatas aproveitáveis ou inservíveis, apreendidos e removidos aos pátios desses municípios por circularem em desacordo com o que disciplina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A quantidade de sucata inservível é de cerca de 350 veículos, equivalente a 200 mil kg.

De acordo com os editais 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 de 2024, os eventos serão realizados por leiloeiro oficial, por meio do site www.abrantesleiloes.com, onde se encontram as imagens dos veículos para visitação virtual e oferta de lances.

A transmissão dos dados desses bens ocorrerá de forma eletrônica, sem uso de papel. O pagamento das despesas previstas em lei também será automático, proporcionando mais segurança e transparência a todo o processo.

Para participar do leilão de forma online basta acessar o site indicado, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros. Ainda de acordo com os editais, o valor mínimo de venda do veículo deve ser igual ou maior que o valor da avaliação.

Tanto pessoa física como jurídica pode participar do leilão, desde que preencha os requisitos contidos nos editais, disponíveis no site www.detran.pb.gov.br . Para visualizar, basta entrar no ícone ‘LEILÃO’, depois clicar em ‘Leilões 2024’ e, em seguida, escolher qual deseja consultar, de acordo com os números dos editais.

Ainda de acordo com cada edital, a inspeção presencial dos veículos terão início nesta terça-feira (6) até sexta-feira (dia 9), das 8h às 11h e das 14h às 16h, nos endereços constantes nos editais.