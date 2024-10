Sérgio Queiroz destaca crescimento da chapa com Queiroga em João Pessoa

O candidato a vice-prefeito de Marcelo Queiroga (PL) em João Pessoa, pastor Sérgio Queiroz (Novo), acompanhou o companheiro de chapa durante sua votação na capital, no Bairro dos Estados, e concedeu entrevista à imprensa na manhã deste domingo (27).

Queiroz demonstrou otimismo para o resultado do pleito, que decidirá quem será o prefeito da capital pelos próximos quatro anos, e destacou que a chapa PL/Novo só cresce na capital paraibana.

Eles disputam a eleição contra Cícero Lucena (PP) e Léo Bezerra (PSB), candidatos à reeleição.

“Nossa curva de ascendência é impressionante. Ela chega próximo da exponencialidade. Essa curva se configurando, nós ganharemos as eleições com muita força e com muita honestidade”, comentou o candidato.

Veja a entrevista no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline