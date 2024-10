Marcelo Queiroga vota em João Pessoa e destaca “sentimento de virada” da população

O candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido Liberal (PL), Marcelo Queiroga, votou no início da manhã deste domingo (27), no Centro Estadual Experimental de Ensino-Aprendizagem (CEEEA) Sesquicentenário, localizado no Bairro do Estados.

Acompanhado do candidato a vice, Sérgio Queiroz (Novo), Marcelo destacou que está confiante para vencer o segundo turno contra o candidato à reeleição, Cícero Lucena (PP), e citou as operações policiais que vêm ocorrendo na capital paraibana, que tiveram entre os alvos pessoas ligadas ao atual gestor.

“Sentimento das ruas, da população, sentimento de virada. Um pleito eleitoral marcado por operações da Polícia Federal, que inclusive prendeu a mulher do atual prefeito (Cícero Lucena), que também é indiciado em vários artigos do Código Penal […] São quadros gravíssimos, relação com o tráfico de drogas, ou seja, o povo de João Pessoa precisa de liberdade, de mudança e essa mudança sou eu e Sérgio Queiroz”, comentou o prefeitável.

Ainda sobre o pleito, Queiroga afirmou que acredita em uma “virada histórica”.

“Balanço positivo da nossa campanha. No início, diziam que não passávamos de 3%, mas as pesquisas já mostram que a nossa candidatura é a única que cresce e vai chegar hoje na maior virada da história política da Paraíba”, pontuou o candidato.

Durante a entrevista, o prefeitável, que ingressou com ação na Justiça Eleitoral pedindo a cassação da chapa de Cícero Lucena, também disse que confia na Justiça Eleitoral, esperando que o seu adversário fique inelegível.

“São fatos gravíssimos e a Polícia Federal já indiciou essas pessoas. Esperamos que Justiça Eleitoral aplique nesses candidatos, independente do resultado, o que eles merecem: inelegibilidade por oito anos, para que eles sejam afastados da vida pública”, pontuou Marcelo Queiroga.

Assista a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline