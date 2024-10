Bruno comemora vitória: “Quem quiser contribuir com a cidade será muito bem-vindo”

Neste domingo, 27, após ser reeleito no segundo turno, o prefeito Bruno Cunha Lima, do União Brasil, fez um discurso, dedicando sua vitória a Deus e refletindo sobre os desafios enfrentados nos últimos anos.

“Deus é o autor e consumador das nossas vidas, e foi Ele quem nos trouxe até aqui, após tantos desafios. Até aqui nos ajudou o Senhor; Ele vai nos guiar nos próximos quatro anos”, declarou Bruno, referindo-se não apenas à campanha, mas aos três anos e dez meses de pandemia e adversidades pessoais.

Bruno agradeceu à população de Campina Grande, ressaltando que a cidade é “grande em tudo que faz, especialmente na forma de acolher”. Ele expressou seu compromisso em dedicar ainda mais esforços nos próximos quatro anos, prometendo um trabalho coletivo e transparente.

“Quem quiser contribuir com a cidade será muito bem-vindo. As portas estão abertas para todos que desejam ajudar a fazer de Campina uma cidade ainda maior”, afirmou, garantindo que sua gestão será pautada pela honestidade e transparência.

O prefeito ainda reafirmou que “Romero é mais do que um aliado, é um amigo e conta comigo” ao ser questionado sobre uma possível candidatura do deputado federal ao governo no Estado em 2026.

Bruno Cunha Lima concluiu seu discurso reafirmando seu compromisso com a população e seu desejo de trabalhar junto a todos, garantindo que sua reeleição não é apenas uma vitória pessoal, mas um chamado à ação coletiva para o bem de Campina Grande.

Confira a entrevista completa:

Confira a primeira fala do prefeito em discurso para apoiadores e eleitores após a divulgação do resultado:

*Vídeos: ParaibaOnline