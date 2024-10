Eleições em João Pessoa: como foi o sábado de Cícero e Queiroga

Na véspera da votação do segundo turno, o prefeito e candidato à reeleição em João Pessoa, Cícero Lucena (PP), apareceu em ato ao lado da primeira-dama Lauremília Lucena, indiciada pela Polícia Federal por suposta participação em esquema de aliciamento violento de eleitores.

Lauremília Lucena chegou a ser presa uma semana antes do primeiro turno, mas foi solta pela Justiça três dias depois, no dia 1º de outubro. Ela sempre nega participação em irregularidades.

Cícero Lucena busca um quarto mandato à frente da Prefeitura de João Pessoa. Para isso, tem se esquivado da polarização nacional protagonizada pelo presidente Lula (PT) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Por sua vez, Marcelo Queiroga (PL) tenta captar votos de eleitores que escolheram Ruy Carneiro (Podemos) e Luciano Cartaxo (PT) no primeiro turno.

O ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, que já fez atos de campanha com o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle, tem dito que a disputa do segundo turno em João Pessoa não é ideológica.

Neste sábado (26), Cícero participa de carreata ao lado de aliados, como o governador João Azevêdo (PSB). Na chegada à concentração do evento no bairro dos Estados, cumprimentou a primeira-dama e trocou abraços e beijos em frente ao público. Lauremília também foi anunciada pelo locutor do evento, sem reação negativa por parte do público, que era formado também por assessores e secretários da atual gestão, além de parlamentares.

As investigações da PF apontam a existência de um suposto esquema criminoso, em que integrantes da prefeitura viabilizariam a nomeação de servidores comissionados indicados por membros de facções. Em contrapartida, o grupo do prefeito receberia apoio político e teria controle de territórios nas eleições.

Cícero Lucena também busca se esquivar da polarização entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Ele recebeu o apoio do PT para a etapa final da eleição, mas tem evitado o assunto.

“A eleição é do gerente e de quem vai cuidar da cidade. Graças a Deus, tenho capacidade de diálogo com todos aqueles que podem ajudar. Temos tido projetos aprovados pelo governo federal por todos”, disse à Folha.

A campanha de Queiroga tem o verde e o amarelo como cores principais dos materiais de campanha, na busca por reforçar vínculos com o segmento bolsonarista. Um dos principais expoentes do bolsonarismo na Paraíba, o candidato a vice-prefeito Sérgio Queiroz (Novo) foi escalado para inserções na reta final da propaganda eleitoral na televisão, encerrada na sexta-feira (25).

Ainda assim, apesar de Bolsonaro e Michelle terem vindo a João Pessoa, Queiroga evita entrar em discussões ideológicas nos discursos. Essa foi a tônica do ex-ministro da Saúde, inclusive, no último debate realizado na sexta pela TV Cabo Branco, afiliada da Globo.

Um dos desafios de Queiroga é atrair eleitores do candidato petista derrotado no primeiro turno, o ex-prefeito Luciano Cartaxo, que obteve 11,8% dos votos válidos.

O candidato de Bolsonaro diz que é possível conquistar esse segmento do eleitorado. “Com certeza. O eleitor que votou em Luciano mostrou claramente que não queria a continuidade dessa gestão que a Polícia Federal apura a associação com o tráfico de drogas. A eleição não é mais uma questão de direita versus esquerda, é sobre o futuro da nossa cidade”, afirma Queiroga.

*JOSÉ MATHEUS SANTOS/Folhapress