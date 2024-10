Na noite deste sábado foi divulgada a última pesquisa do Instituto Quaest relacionada à eleição para prefeito de João Pessoa, contratada pela TV Cabo Branco.

Considerando os votos válidos, Cícero Lucena (PP) teve 60% e Marcelo Queiroga (PL) com 40%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa Quaest foi feita presencialmente com 1.000 pessoas de 16 anos ou mais, nos dias 25 e 26 de outubro, com registro no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo PB-06491/2024.

Na pesquisa estimulada, Cícero teve 57% e Queiroga 35%.

Indecisos: 1%; branco/nulo/não vai votar: 7%.

*com informações da TV Cabo Branco