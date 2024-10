Artur Bolinha comenta sobre apoio a Bruno no segundo turno

O ex-candidato a prefeito de Campina Grande, o empresário Artur Bolinha (NOVO), comentou sobre o apoio ao candidato à reeleição Bruno Cunha Lima (UB) para o segundo turno.

Na justificativa para a escolha, Bolinha destacou a falta de identificação do candidato do PSB, Jhony Bezerra, com a cidade.

Além disso, ele também abordou sobre Bruno incorporar algumas de suas propostas para o plano do governo.

Assista: