PL vai apoiar Bruno Cunha Lima no segundo turno

Em coletiva realizada nesta quinta-feira (10), o deputado federal Cabo Gilberto, presidente estadual do Partido Liberal (PL), confirmou o apoio da legenda à candidatura de Bruno Cunha Lima (União Brasil) no segundo turno da eleição em Campina Grande.

Segundo o parlamentar, Campina Grande é a cidade mais politizada da Paraíba. Cabo Gilberto ressaltou que, apesar de o candidato Artur Bolinha (Novo), apoiado pelo PL, não ter sido escolhido, a decisão democrática da população foi respeitada.

“A gente deu a oportunidade para população, mas nosso candidato não foi escolhido. A gente respeita a decisão democrática da cidade”, disse

O deputado federal, ao fazer um comparativo entre os dois candidatos que concorrem ao segundo turno, criticou duramente o governador João Azevêdo (PSB), que apoia o candidato Jhony Bezerra (PSB), para a Prefeitura de Campina Grande.

“O de Bruno Cunha Lima, que mesmo a gente retirando o partido no primeiro turno, a gente tem carinho e respeito, já o do governador […]. Não temos o que escolher, não tem o que pensar. Ou a gente vota em Bruno, ou a gente vota no Governador que aumentou os impostos, que prejudica a segurança pública, o governador que é só de promessa, que acabou com o comércio e calou a imprensa”, declarou o deputado.

Ele ainda destacou que a neutralidade não é uma opção para o partido neste momento. “Não tem como a gente ficar em cima do muro, político tem que ter posição e nosso posicionamento agora é a reeleição do prefeito Bruno”, concluiu.