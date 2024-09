Na manhã desta quinta-feira (19), a vereadora Raíssa Lacerda (PSB) foi presa em João Pessoa pela Polícia Federal durante a segunda fase da Operação Território Livre.

A ação investiga o envolvimento de políticos em assédio violento a eleitores e outras práticas ilícitas relacionadas às eleições.

Em resposta à prisão, a assessoria da vereadora divulgou uma nota, alegando que Raíssa Lacerda está sendo vítima de perseguição.

Ainda de acordo com a assessoria, a vereadora “é vítima de uma ardilosa perseguição eleitoral”, e a equipe de defesa está trabalhando para provar sua inocência.

Confira a nota na íntegra:

“RAÍSSA LACERDA É INOCENTE!

ACORDAMOS PERPLEXOS COM A NOTICIA DA PRISÃO DA VEREADORA RAÍSSA LACERDA PELA POLICIA FEDERAL E REITERAMOS SUA INOCÊNCIA, ESTAMOS TODOS CONSTERNADO E ABISMADO COM ESSA SITUAÇÃO.

COMO DITO ANTERIORMENTE, RAÍSSA NÃO POSSUI NENHUMA LIGAÇÃO COM AS PESSOAS QUE FORAM CITADAS NO PROCESSO DA OPERAÇÃO ‘TERRITÓRIO LIVRE’ E A VERDADE VIRÁ A TONA E SERÁ ESCLARECIDA.

TODOS SABERÃO DA ÍNDOLE DE RAÍSSA LACERDA E DE SUA HONESTIDADE. RAISSA É INOCENTE E TEM COMO PROVAR.

ELA ESTÁ SENDO VÍTIMA DE UMA ARDILOSA PERSEGUIÇÃO ELEITORAL.”

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online