A vereadora Raíssa Lacerda foi presa na manhã desta quinta-feira, 19, em João Pessoa, pela Polícia Federal.

A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Território Livre, que investiga o assédio violento a eleitores e crimes eleitorais.

A ação faz parte de um esforço para combater práticas ilícitas durante o período eleitoral.

Raíssa Lacerda já vinha sendo investigada pela Polícia Federal e nesta segunda fase foi presa juntamente com uma assessora, que não teve o nome divulgado pela Polícia. A mulher que trabalhava na campanha eleitoral da vereadora foi presa na sua residência, localizada no bairro do Alto do Mateus.

A vereadora está tentando a reeleição. Nas eleições passadas ela ficou na suplência, mas acabou ocupando a titularidade da vereança com a morte do titular do cargo, vereador Professor Gabriel, vítima de um AVC isquêmico.

