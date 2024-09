Prefeitáveis justificam pedido de tropas federais para João Pessoa

Os candidatos a prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT), Marcelo Queiroga (PL) e Ruy Carneiro (Podemos) denunciaram durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (11), que a operação Território Livre, realizada pela Policia Federal, mais uma vez evidenciou a ligação da Prefeitura da capital com o crime organizado.

Essa associação tem ameaçado candidatos e moradores em diversos bairros da cidade, interferindo diretamente no resultado das eleições, alegam os concorrentes.

Os três candidatos entraram com pedido no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) solicitando tropas federais nas eleições de João Pessoa, bem como a quebra do sigilo das investigações da Polícia Federal.

Cartaxo cobrou firmeza nas investigações para que as famílias das comunidades não sejam ainda mais penalizadas pela violência do crime organizado.

“Este não é um ato de campanha. Estamos aqui porque estamos preocupados com as famílias das comunidades que hoje não têm o direito de receber os candidatos em sua casa. As pessoas estão com medo de declarar voto. Medo de exercer seu direito à cidadania. Não vamos permitir que a prefeitura seja um espaço onde as facções tenham livre acesso, que o crime organizado tenha força para interferir nas eleições e na gestão. Aqui temos três candidatos em campos ideológicos distintos, mas que querem eleições limpas, respeito às famílias das comunidades e respeito ao processo democrático”, discorreu o petista.

Para Marcelo Queiroga, João Pessoa está dominada por facções criminosas: “Os traficantes controlam bairros inteiros impondo Lei própria. Agora passaram a ocupar a política. Indicam funcionários para cargos públicos na Prefeitura. Neste momento querem interferir diretamente no resultado das eleições, impedindo o livre direito do voto, principal ferramenta da democracia.”

Para o candidato do PL a Justiça precisa garantir eleições limpas e revelar que políticos andam de mãos dadas com o tráfico.

“Isso se faz quebrando o sigilo das investigações e enviando tropas federais para garantir ao nosso povo o exercício da democracia”, frisou o peelista.

Queiroga também salientou que acima das diferenças ideológicas entre ele, Ruy e Cartaxo, está o direto sagrado de escolher o próximo prefeito da de João Pessoa.

Ruy Carneiro destacou que a maior preocupação é com as pessoas que vivem nas comunidades.

“As maiores vítimas dessa grave situação são as pessoas de bem, famílias que lutam pra construir suas vidas, mas que sofrem diariamente com a violência política. Precisamos lutar para apoiar as pessoas que agora estão sendo obrigadas a ficar caladas e impedidas de se posicionar”, ponderou Ruy.

Ele alertou para que a população e as autoridades não permitam que o medo e a violência política avancem ainda mais na capital.

“As eleições em João Pessoa já estão manchadas antes mesmo das pessoas irem às urnas. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance e solicitar à Justiça Eleitoral a presença de tropas federais para garantir eleições limpas na cidade”, acrescentou o candidato do Podemos.

Após a coletiva, Luciano Cartaxo, Marcelo Queiroga e Ruy Carneiro seguiram para a sede do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.

Os candidatos protocolaram uma solicitação conjunta para que tropas federais possam garantir a segurança da população nas eleições em João Pessoa.

