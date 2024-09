Cícero Lucena defende a autonomia da justiça eleitoral

O prefeito Cícero Lucena (PP-JP), candidato à reeleição, fez uma avaliação sobre o anúncio do pedido do uso de tropas federais na segurança do pleito eleitoral em João Pessoa, feito pelos três principais adversários na disputa pela prefeitura da Capital.

Ele declarou acatar a decisão, seja ela qual for, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que deve ter sua autonomia respeitada e defendida.

Ao mesmo tempo, o prefeito lamenta que, unidos num posicionamento antagônico às tradições democráticas da Paraíba, os seus adversários atuem no sentido de macular a sua imagem e a imagem da cidade de João Pessoa.

Leia as declarações do prefeito:

“Amigas e amigos de João Pessoa, mais uma vez nossos adversários tentam manchar minha imagem e, pior, a imagem da nossa cidade. João Pessoa é morada de um povo pacífico e ordeiro, uma terra de gente de bem, onde todas as eleições sempre foram tranquilas.

Lamento profundamente que, em vez de debater propostas para o futuro de nossa cidade, nossos adversários tenham se unido para um festival de preconceito, mentiras e ataques às instituições.

Minha história é de paz e respeito ao povo da nossa cidade. É fundamental esclarecer que a competência sobre a vinda de tropas especiais cabe à Justiça Eleitoral, e não aos candidatos, e eu respeito a autonomia do TRE.

Como gestor, inclusive, já encaminhei ao Tribunal minha disposição de garantir transporte gratuito no dia da eleição para que todos os eleitores tenham a oportunidade de votar de forma livre e independente.

Eu defendo, e sempre defenderei, eleições limpas, sem fake news, com respeito ao resultado e à democracia.

É isso que João Pessoa merece.”