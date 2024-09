Os candidatos a prefeito de João Pessoa, Ruy Carneiro (Podemos), Marcelo Queiroga (PL) e Luciano Cartaxo (PT), se uniram para pedir por mais segurança no pleito eleitoral em João Pessoa, e protocolaram no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba o pedido de tropas federais para garantir a segurança dos eleitores e do decorrer do processo na capital paraibana.

A união desses candidatos, que são adversários entre si, foi por conta da Operação Território Livre, deflagrada na terça-feira (10), pela Polícia Federal, para investigar crimes relacionados ao aliciamento violento de eleitores e a atuação de uma organização criminosa no bairro São José, em João Pessoa.

Na manhã desta quarta-feira (11), eles se reuniram para conceder entrevista coletiva à imprensa para anunciar o pedido de segurança diante do que vem sendo investigado pela Polícia Federal.

Cartaxo, Ruy e Marcelo mostraram-se preocupados com o desenvolver de suas campanhas por conta do crime organizado, fato este que vem sendo denunciado não só em João Pessoa, mas nos municípios de Cabedelo e Santa Rita.

Eles disseram que estão com as atividades de campanha limitadas em decorrência da atuação do crime organizado em algumas comunidades.

O candidato do PT, Luciano Cartaxo, citou outra operação em curso, a ‘Mandare’, que apura relação entre grupo criminoso e órgãos públicos de João Pessoa e a ‘Território Livre’, fazendo críticas, mas sem declinar nomes de pessoas que possivelmente estejam envolvidas. No entanto, ele questionou a ausência do candidato à reeleição, Cícero Lucena (PP), na coletiva para o pedido de segurança.

Segundo Cartaxo, apesar das divergências, disse que Cícero é bem-vindo na reivindicação por mais segurança ao pleito eleitoral de João Pessoa.

Para o candidato Marcelo Queiroga, o encontro deles simboliza um ato em defesa da democracia e que mesmo sendo adversários, a causa é comum nesse momento para todos.

Já o candidato do Podemos, Ruy Carneiro, afirmou que o ato está acima de qualquer disputa eleitoral, que não existiam bandeiras, cores e nem pedido de voto, mas apenas união de um propósito de se posicionarem, conjuntamente, sobre os riscos que João Pessoa corre ao ver o avanço desenfreado do crime organizado e tolhimento da liberdade da população.

Após a entrevista coletiva, realizada em um hotel de João Pessoa, os três candidatos foram juntos ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), onde protocolaram o pedido para que a cidade conte com o reforço de tropas federais até o fim do processo eleitoral.

