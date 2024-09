Na manhã desta quarta-feira (11), três candidatos de oposição se reuniram contra as recentes informações sobre uma possível influência do crime organizado nas eleições municipais em João Pessoa.

O encontro contou com a participação dos candidatos Luciano Cartaxo (PT), de Marcelo Queiroga (PL), além de Ruy Carneiro (Podemos), nesta quarta-feira (11), em um hotel no bairro de Manaíra, na capital paraibana. Cartaxo abordou sobre a ausência do candidato Cícero Lucena (PP), que busca a reeleição frente à gestão da capital paraibana.

“Se o atual prefeito quisesse estar aqui ele seria bem recebido. Mas, para estar aqui é preciso defender que as eleições sejam limpas, ele teria que dar o exemplo enquanto gestor de não aceitar o que está acontecendo hoje na prefeitura”, declarou.

Além disso, o candidato petista declarou que essa medida versa sobre a necessidade de garantir um processo democrático seguro não apenas para os candidatos, mas, principalmente para a população.

“Não podemos deixar que João Pessoa seja refém do crime organizado, precisamos tomar medidas importantes quanto a isso. Nós queremos que as pessoas saiam com seus adesivos no peito, que eles tenham o direito de se expressar”, finalizou.